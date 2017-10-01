萬華驚傳兒子拿菜刀砍老爸 頭部多處刀傷送醫急救

2017-10-01 20:23

首次上稿 20:22

更新時間 21:18

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區德昌街一間民宅今晚發生一起兒子砍父親的人倫悲劇，警方初步調查，患有精神疾病的24歲許姓男子，疑似誤以為55歲父親責罵他、踐踏到他的自尊，今晚7點多返家後失控，拿起菜刀朝坐在住家3樓客廳的父親頭部揮砍。

「我砍了老爸！」許男行兇後，還打電話給妹妹，隨後還在住家內拿刀劃傷自己左手掌。許男妹妹接到電話立刻報警，救護人員趕到將許父、許男分別送醫，警方目前也正在釐清詳細的經過。