懷疑感情遭破壞 男子縱火燒教會

台中太平一處教堂30日晚上遭人縱火，禮拜堂大門遭燻黑，地上也有明顯被火焚燒的痕跡。（記者陳建志攝）

2017-10-02 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名林姓男子，疑似因精神狀況不穩，懷疑太平一家教會的牧師介紹女友給他，卻又破壞他們感情，30日晚上拿著汽油到教會門前潑灑點燃縱火後逃逸，所幸隔壁楊姓鄰居剛好回家發現，趕緊開水龍頭撲滅火勢才未釀成大禍，警方隨後在林男住處找到他，林男坦承縱火，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦；教會對於林男所言則說不便多做回應。

台中太平一處教堂，30日晚間9點半左右禮拜堂大門突然起火燃燒，消防人員趕到時，火勢已經被隔壁鄰居撲滅，因及早發現火勢未延燒。

目擊起火並見義勇為即時滅火的長億里守望相助隊員楊蔚勳說，當時剛好從里辦公處開完會走路回家，遠遠看到教會前有火光，一名男子並神色慌張和自己擦身而過快步離開，並不時回頭察看，原以為有人拜拜燒紙錢，等到走近一看才發現教堂大門前起火。

楊男說，當時火勢約有一層樓高，把整個教堂大門籠罩，教會牧師娘發現起火也衝到路口大喊：「失火了！快救火」。楊男因看到教會旁的住家前有水龍頭，趕緊打開水龍頭朝起火點噴灑，沒多久火就滅了，慶幸剛好回家及早發現，否則後果不堪設想。

目擊的楊男描述疑似縱火犯身型、外貌，教會人員一聽懷疑是平時有到教會的林姓男子（33歲）所為，警方依據此線索前往林男住處找人，犯案後在外逗留的林男剛好返家，看到警方上門坦承縱火，家人則表示林男精神狀況不穩。

林男向警方表示，因不滿教會牧師才剛介紹女友給他不久，卻又破壞他們的感情，前晚越想越氣，才會拿保特瓶到加油站加滿汽油後，潑灑在教會門前縱火。

一位教會人員對於林男所說，搖頭說不是事實，教會牧師對於林男所言則不願意多做回應，並說：「自己說越多，只是對他再造成傷害」，強調林男只是一時衝動犯錯不會追究，希望他未來不要再犯，未來如果想再到教會，還是會歡迎他。