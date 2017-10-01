掃黃打非迎19大 陸抄近6萬色情網站

2017-10-01 21:45

〔中央社〕為19大召開營造「風清氣正的社會文化環境」，中國大陸「掃黃打非」部門今年強力執行「迎十九大文化市場專項整治」。截至9月28日，共查辦6400多案，取締關閉淫穢色情等網站5.8萬多個。

據中國大陸掃黃打非工作小組官網通報稱，今年以來，掃黃打非部門緊緊圍繞迎接宣傳貫徹黨的19大（中共第19次全國代表大會）這條主線，重拳打擊各類非法出版活動、淫穢色情文化垃圾、違法違規出版傳播行為，取得明顯成效。

通報指出，截至目前，共查繳各類非法出版物1300 多萬件，處置刪除淫穢色情、網路謠言等有害訊息2500 多萬條，取締關閉淫穢色情等網站5.8萬多個；共查辦掃黃打非案件6400多起，其中刑事案件610多起，刑事處罰1300多人。

通報稱，為黨的19大勝利召開營造風清氣正的社會文化環境，是掃黃打非戰線肩負的重大政治責任，要以零容忍態度打擊非法出版活動，強化市場監管和清查整治，始終保持高壓態勢，並展開「迎十九大文化市場專項整治」。

掃黃打非部門並以網路為主戰場，展開「淨網2017」專案，針對網路直播平台、虛擬實境（VR）眼鏡等領域，嚴厲打擊相關不法行為。

綜合陸媒報導，有關當局陸續查抄10多家網路直播平台，9月30日在湖南破獲「狼友」直播平台，涉案女主播就多達上千人，其中還有表演車震、自慰等淫穢不堪的行為。

通報指出，許多銷售VR眼鏡的商店，竟以贈送色情影片吸引顧客，經強力取締法辦，已得到有力遏制。