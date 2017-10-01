我也是身心障礙？偷視障嫖客 應召女辯稱精神分裂

2017-10-01 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓視障男子從事刮刮樂等彩券販售，去年10月花1萬元與張姓女子性交易，不料，事後發現隨身攜帶的4萬5000元被偷光；張女落網後供詞反覆，還辯稱罹患精神分裂疾病，也是身心障礙者；台中高分院不採信，但考量張女已賠償張男1萬元和解，依竊盜罪輕判拘役50日，可易科罰金5萬元確定。

判決書指出，去年10月14日上午，張男在旅館內與張女約定1萬元、性交易兩次，身上帶了5萬5000元，性交易前他掏出所有錢，數了1萬元付款，結束後女方卻藉故匆匆離開，他感覺怪異，檢查發現身上剩下的4萬5000元現款全都不見了，說好的第2次性交易也沒有下文。

張男說，當天攜帶5萬5000元現金，是想要在嫖妓後拿剩餘的錢到銀行批購刮刮樂彩券，他雖有輕度視力障礙，仍察覺張女在性交易後立即穿衣服倉促離去；張女自稱育有一子且失業2年，供詞則一再改變，她於警方偵訊時否認偷竊，台中地院一審時，她改口說，在旅館房間地板上撿到1萬3000元，以為是前一位房客掉落而撿走，之後，又改口否認撿到錢，指自己罹患精神分裂症，無法辨識行為是否違法，是張男誘引她去旅館企圖非禮。

但台中地院不採信，一審依竊盜罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。張女上訴二審，台中高分院仍不採信她的辯詞，並認為張女有多項前科，素行不佳，不過，張女罹患精神病症，且已經賠償1萬元給張男和解，據此給予輕判拘役50日，可易科罰金5萬元確定。