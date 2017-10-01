警察一家親 花蓮吉安警助單親家庭

花蓮縣吉安警分局與轄區慈善團體今天前往關懷單親家庭。（花蓮縣吉安警分局提供）

2017-10-01 16:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕嫁來台灣20年的阮姓婦人去年丈夫過世後，一人擔起撫養三個小孩的重擔，長子為減輕家計，今年考上臺灣警察專科學校，每個月省吃儉用把在校的生活津貼寄回家中，轄區吉安警分局稻香派出所執行家戶訪查勤務，發現阮婦的情形，今天結合轄區慈善團體，帶著生活物資米、麵、沙拉油及慰問金送到婦人手中，希望她們能在中秋節前感受到來自社會各界溫暖。

吉安警方指出，年約44歲的阮姓婦人是越南籍人士，嫁來臺灣已有20年的時間，育有1子2女，原本一家5口過著安樂的生活，無奈婦人的先生在去年不幸因病離世，為了扛起家計，婦人開始在自助餐店擔任洗菜工作，同時靠著清寒補助日子才勉強過的去。

稻香派出所長蘇金章說，所幸婦人的3個小孩都非常懂事及孝順，長子在今年順利考上警察專科學校，每個月省吃儉用將在校的生活津貼寄回家中，兩位小女兒分別就讀國中、小，3位孩子在校成績都非常優良，學業成績都能平均達到90分以上，是教師口中品學兼優的好學生。

稻香派出女警謝慧君在一次執行家戶訪查勤務中發現婦人的狀況，於是透過警方的穿針引線，獲得了轄區義警分隊長李金福、龍岩福德宮主委林添富、花蓮李氏宗親會理事長李永楠、代表林源富及其服務處主任楊進福、精英社聯誼會等許多善心團體及人士的熱情響應，一行人特別在今天前往婦人家中慰問，希望她們能在中秋節前感受到來自社會各界的溫暖。