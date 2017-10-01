跨年夜燒了流動廁所 驗「便便」逮到他

市府廣場前流動廁所被燒到半毀。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-01 14:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕從菸蒂及現場遺留的大便DNA檢體，破了兩年前的跨年夜晚會市府流動廁所縱火案！

警方在馬桶採集到菸蒂。（記者姚岳宏翻攝）

2015年跨年夜前夕，為了隔天晚會設置的市府前廣場流動廁所，卻在深夜時分突然火光四起，兩間廁所被燒到半毀，所幸尚未啟用未有人傷亡，台北市消防局火調科人員到場勘察，研判疑人為縱火，經採集現場菸蒂及犯嫌留下的大便，送往刑事局比對DNA，但當時並未比出可疑對象。

警方另在現場遺留的大便採集到林男的DNA檢體。（記者姚岳宏攝）

刑事局每隔一段時間，就會重新比對全國各地因涉案建立的犯嫌DNA資料，終於發現今年6月間在台北車站男廁，涉及另起縱火案的21歲林姓男子，其DNA檢體與兩年前的跨年晚會嫌犯一致，林男日前亦因涉案遭羈押於看守所，前往借訊時林男一開始僅承認到場，未承認縱火，後來警方提示相關跡證，林男才承認是其所為，警詢後依公共危險罪嫌移送台北檢察署偵辦。

林男破壞整排流動廁所。（記者姚岳宏翻攝）

警方調查，林男2015年底從自雲林縣北上，欲於隔天參加市府舉辦的跨年慶祝活動，林男先故意破壞未開放使用的流動廁所，還在裡面大便，再將未熄火的菸蒂丟擲於馬桶內，共造成2間流動廁所燒毀，損失金額約新台幣10萬元。

林男破壞燒毀整排流動廁所。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒，十月慶典在即，各地將舉辦大型慶祝活動，對於民眾出入公共場所，亦應加強提高警覺，只要發現身邊可疑人事物，可即時撥打110通報警方到場協助。