少男與女友大吵稱想死 資深警借肩膀給他靠

陳男回到派出所後，感謝員警。（記者鄭景議翻攝）

2017-10-01 14:19

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名21歲的陳姓男子，上週五晚上與女朋友大吵，從住家衝出，在便利商店買了酒大醉一番後，在新東街上遊蕩，三民所資深警員白曉帆恰巧巡邏遇過，聽聞陳男的經歷後竟也感同身受，「出借」自己的肩膀給他靠，還勸他「人生難免啊...」

當時值深夜12點勤務，白曉帆見到陳男神情恍惚地站在街上，擔心之下上前詢問，陳男見到警察，竟當場嚎啕大哭，對著白員哭訴自己與女朋友吵架，衝出家門，一時之間不知何去何從，「真想死一死算了」

白員看他這樣，也忍不住嘆了口氣，將陳男扶到路旁，跟他說「人生難免啊.......總是會遇到感情不順」，陳男一聽之下哭得更大聲，還靠在白員肩膀上流淚，白員讓他哭了約莫半個小時後，才緩緩跟他說「不過我相信你女朋友還是很關心你的」，陳男情緒才漸漸穩定，最後答應與白員回到派出所。

不料一到派出所，只見到兩個心急的女子站在派出所前，居然正是陳男的女友與媽媽，原來陳男女友見到陳男衝出門，又聯絡不上，擔心之下忍不住與陳男媽媽一起到派出所要報案，見到陳男恰巧回來，都又氣又急的罵他「你跑到哪裡去了，你知道我們都很擔心你嗎?」讓陳男十分感動，才知道白員說的「女友還是很關心你」是真的，最後在萬分感謝下攜女友與媽媽離去。

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