女服務生服務太周到！男子辯稱只要「按摩」卻被性服務

2017-10-01 13:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方查獲某泰式養生館從事色情服務，蕭姓男子供稱到店內「按摩」服務，未提要「打手槍」、「半套」等字眼，女服務生替他按摩後，就撫摸其生殖器直到射精，他也沒辦法，之後遇警方搜索，全案依法送辦。

高市三民第一警分局警方，前天下午3時30分，持搜索票臨檢九如二路某泰式養生館，在2樓查獲42歲蕭男與36歲范姓女服務員，以1500元為代價，從事按摩及半套（俗名打手槍）的性交易行為。

警方表示，到場臨檢時，范女剛替蕭男辦完事（打完手槍），見員警上門心生慌亂，范女否認有性交易，聲稱只是按摩而已，對於警方詢問，她很不配合獨自在旁滑手機。

蕭男則供稱，進入店內，未向女服務生提到要「打手槍」、「半套」，只是要按摩，沒想到女服務生按摩後，就脫去其黑色紙內褲，按摩生殖器到射精，他也沒辦法。

警方表示，雙方辯稱過程中未提要「半套」、「打手槍」，但范女已完成按摩及「打手槍」的行為，明顯違反法令。且店價目表清楚寫著按摩1小時800元、2小時1500元，認為「按摩」暗藏玄機，未採信范女及蕭男推託之詞。

警方當場查扣班表1張、毛巾1條、黑色紙內褲1件等證物，訊後依「妨害風化」罪將莊姓負責人送辦，另依違反「社會秩序維護法」將蕭、范兩人移送裁處。