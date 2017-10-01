男子騎阿母車搶超商 逃9分鐘就被逮

2017-10-01 12:11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕男子持武士刀搶超商，騎阿母車犯案成線索，案發後9分鐘警方就逮到人。

嘉義市八德路一間超商昨下午4點多，黃姓與張姓店員交接班，正在櫃檯點鈔時，47歲劉姓男子（有毒品前科），持疑似預藏武士刀入店，要脅將現金交出，黃、張二人鎮定將7900元交出，隨即逃出店外，然後不動聲色將車牌號碼記下報警，市警局第一分局獲報，調派線上警力循線追捕，查出劉某是治安列管人口，騎得是他阿母的車，案發後約9分鐘在劉家將他逮捕，訊後依強盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。