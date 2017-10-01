扯！無照幫客埋線害臉爛 美容師違反醫師法緩刑

2017-10-01 12:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄林小姐去年5月前往新興區「艾妃思美容美體藝術坊」消費，不具醫師資格的黃姓老闆娘幫她做臉部埋線、打肉毒桿菌，林女臉部長出許多膿瘡，業者還說是膠原蛋白增生正常現象。林女憤而向衛生局檢舉送辦，高雄地院一審依違反醫師法、藥事法等罪將黃女判刑1年半、緩刑4年。

判決指出，大學畢業的黃姓女子，自民國103年12月間某日起，在新興區經營「艾妃思美容美體藝術坊」，提供美容、美體服務。黃女明知自己未取得合法醫師資格，不得擅自執行醫療業務，竟幫林姓女子等人進行臉部埋線、打玻尿酸、肉毒桿菌、私密處PRP回春等醫療行為。

店內並意圖販賣而陳列未經衛福部核准進口許可的肉毒桿菌「Neuronox」，於店內冰箱內保存， 以供不特定客人選用收費施打。高雄市衛生局派員2016年5月2日獲報，到場查訪發現「Neuronox」2瓶，始悉上情。

據了解，黃女的違法醫療行為被被踢爆，肇因林姓女子前往消費時，被黃女進行臉部埋線與施打肉毒桿菌後，臉部長膿瘡，業者還說是膠原蛋白增生的正常現象。林女憤而向媒體爆料，衛生局因此前往查訪發現上情。

高雄地院審理時，黃女坦承犯行，美容美體坊並歇業，法官審酌黃女應無再犯之虞，雖依違反醫師法、藥事法等罪判刑1年半、緩刑4年。緩刑期間保護管束，並應向公庫支付新臺幣6萬元及接受法治教育2場。可上訴。