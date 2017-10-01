「黑寡婦」放床頭準備火拚 中打凌晨攻堅逮人

警方查獲槍彈一批。（記者張瑞楨攝）

2017-10-01 11:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕早年混跡台北市並加入華西街幫的男子姜禮仁，因教唆小弟開槍恐嚇等罪名，被判處11年徒刑並通緝中，刑事警察局中打1個月前掌握他的行蹤，擔心擁有龐大火力的姜嫌會「火拚」抗警，昨天（30日）清晨趁他熟睡時，全副武裝攻堅，果然發現他把有「黑寡婦手槍」之名的制式克拉克手槍放在床頭，且子彈都已上膛，現場又發現另一把制式霰彈槍，以及包括國際禁用的「達姆彈」的各種彈頭252發，全案解送地檢署歸案。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊與苗栗警方，今年8月執行全台肅槍專案後，發現警政署列管的華西街幫幫派成員姜禮仁，在2012與2013年間，曾教唆小弟討債，並開槍向被害人示威，2014年間又因持有槍械等案，被判處11年徒刑，2016年發佈通緝，他逃亡1年多，藏匿於苗栗縣頭份市一帶，且逃亡期間仍持有火力強大的長短槍械，即組成專案小組積極追查。

昨天清晨中打決定攻堅，調遣霹靂小組8名警力全副武裝支援，持搜索票攻堅，當場將仍在睡夢中的通緝犯姜嫌壓制逮捕，並於姜嫌臥室起獲槍彈一批，其中，有1把威力強大的制式軍用霰彈槍，另有1把小巧玲瓏的制式克拉克G26手槍，這把槍近年因電影而知名度大增，電影「復仇者聯盟」中的神盾局探員黑寡婦，就是用這款手槍，而有「黑寡婦手槍」之名，另外，此槍體積小，易於藏匿，亦有「第二把槍」之稱。

警方還查獲各種子彈252發，包括俗稱「開花彈」、「入身變形子彈」的「達姆彈」，這種子彈的彈頭前方中空（俗稱凹洞），貫穿力差，卻會爆開或旋轉，造成強烈的傷殺力。

姜嫌宣稱，他沒有跟警方火拚之意，黑寡婦手槍放在床頭，只是防身，另外，他也否認自己是華西街幫成員，只坦承他跟過以前的幫派份子TAKE（武雄），槍彈都是一位已經過世的大哥寄放，警方將他依槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。