縱火燒死女友 66歲「恐怖情人」判無期徒刑

死者張簡素梅的機車被燒得只剩骨架。（記者黃建華翻攝）

2017-10-01 10:56

〔記者黃建華／高雄報導〕以賣西瓜為業的66歲男子陳保安與42歲女子張簡交往同居多年，去年8月不甘心幫女方清償貸款，對方還提分手，藉口要張簡載他去屏東向胞弟借機車，途中卻拿出保特瓶裝汽油潑灑張簡並點火，被害人雖掙脫呼喊「救命」，但送醫仍傷重不治。高雄地院一審依殺人罪將陳男判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，66歲的西瓜販陳保安與小他24歲的被害人張簡，原為同居男女朋友，兩人交往期間陳男曾幫女友償還債務，但去年8月間，女方以遭陳男毆打為由，提出分手並搬離同居處。

陳保安不甘心付出金錢卻未在感情上得到回報，心生怨恨，同年10月17日上午6時許，竟藉口要求張簡騎機車搭載他前往屏東縣東港鎮向胞弟借機車為幌子，預藏保特瓶裝的汽油在隨身攜帶的側背包內，打算在女方拒絕復合時同歸於盡。

不知情的張簡依約前往鳳山區光遠路上與陳男見面，並騎機車搭載陳男前往屏東，途經高市大寮區河堤路三段與華中南路口附近時，2人因感情及金錢問題發生口角，陳保安竟取出裝有汽油的保特瓶，從後座先以左手環抱住張簡素梅，再以右手將汽油潑灑在2人身上，以打火機點燃，2人瞬間陷入火海，機車亦被燒毀。

張簡著火後掙脫陳保安的環抱逃離並大聲呼救，經路人協助滅火並報警處理，但因全身燒燙傷佔63％及吸入性灼傷，經送高雄長庚醫院急救，手術後仍心肺衰竭死亡。

陳保安縱火後，自身左頸、左肩及左上肢亦遭燒燙傷（佔12％總體表面積），但自行脫下衣物滅火並在附近尋找水源欲澆淋身體，遭接獲報案的警員當場逮捕，並扣得縱火打火機等證物，循線查知上情將陳保安依殺人罪送辦。