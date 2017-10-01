神明面前的香油錢也敢偷！下場真的⋯GG了

2017-10-01 10:49

〔記者李容萍／桃園報導〕位在桃園市平鎮區東豐路的福林宫，於今年2月28日凌晨，遭一名竊賊侵入，並撬開神桌前的2處香油錢，偷了約4萬多元的香油錢，經警方調閱路口及附近民家多支監視錄影畫面後，鎖定一名蘇姓男子及其李姓女友涉有重嫌，全案函送偵辦，但近期地檢署偵查期間，涉有重嫌的蘇男竟在今年7月死亡，桃園地檢署因此作出不起訴處分，廟方人員今天受訪直說「神明的錢也敢偷，這是冥冥中注定」。

平鎮警分局平鎮派出所員警獲報仔細比對監視畫面，發現2月28日凌晨1時許，有一名男子沿著宮廟的屋簷，順著宮廟大廳左前方的龍柱攀爬下來，原本吊掛在廟頂上的祈福燈籠也散落一地，隨後男子在廟內開始竊取香油錢，得手後馬上翻越廟旁的矮牆，與外面接應的一部自小客車共同離去。警方調查時另外意外發現，案發前一天下午，涉嫌人蘇男與其李姓女友已先至福林宫上香祭神，行為舉止像是在勘查地形。

案經警方多方比對兩天監視器畫面，發現在案發前上香與當天凌晨的行竊，都是使用同一輛自小客車， 34歲蘇姓男子及其李姓女友涉有重嫌，警方偵詢後函送地檢署偵辦。而地檢署偵查本案期間，涉有重嫌的蘇男已於7月死亡，檢察官只有作出不起訴處分，廟方人員和信眾得知，直說這真是印證了「舉頭三尺有神明」、「歹路不可行」！