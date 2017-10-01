手機放後背包小心被偷！警逮越南鴛鴦盜起獲71支贓物手機

2017-10-01 10:15

〔記者方志賢／高雄報導〕一對越南籍鴛鴦盜，以觀光名義來台，專挑後背包的女性為行竊目標，趁被害人挑選衣物之際竊取手機，高雄警方經10多日埋伏，29日2嫌在百貨公司犯案後遭警逮獲，循線在其住宿旅館取出71支偷來的手機，清查通知被害人認領，並持續擴大偵辦中。

高雄市前鎮警分局轄區，陸續接獲民眾報案，在百貨公司、大賣場及夜市等地逛街、購物時，放在手提包或後背包內的手機不翼而飛，警方研判有不法竊盜集團，組成專案小組全力偵辦。

警方調閱百貨公司、大賣場等地監錄器分析，發現每次民眾手機失竊現場附近，均出現1對外國籍男女，研判2人有重嫌，其犯罪手法專找女性且有後背包者為行竊目標，並趁被害人選購衣物時，由女嫌靠近輕碰被害者後背包時下手竊取手機，得手後，立即轉交給在旁接應的共犯帶離現場。

警方根據地緣訪查及由逃逸外勞名冊中清查均無所獲，動員偵查隊與各派出所警力，依嫌犯案時間及頻率，採全面性撒網埋伏策略巡緝。

警方經10多日埋伏後，9月29日下午3時許，發現27歲阮男及46歲范女出現百貨公司伺機再犯案，員警立即跟監準備逮捕之際，犯嫌驚覺有人跟隨，立即分散行走，並將竊得的iphone手機2支，塞進隔壁專櫃衣服夾縫中企圖脫逃，仍被警方識破逮捕並取出手機贓物，經被害人指認無訛。

警方循線在該2嫌住宿旅館又取出71支贓物手機等物，警方查出2嫌以觀光名義來台，將竊取的手機囤放在住宿旅館，至一定數量後，再整批攜出境銷贓。

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