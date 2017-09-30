9/30 今彩539頭獎開出1注！大福彩、大福獎摃龜

2017-09-30 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月30日）開獎的第106000078期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000234期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由苗栗縣卓蘭鎮中街里2鄰中正路74-1號的「日富彩券行」開出。

第106000078期大福彩中獎號碼為：「04、13、16、21、24、32、36，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎3注獲得，每注可得25萬元；參獎共60注獲得，每注可得4000元；肆獎共1164注獲得，每注可得400元；普獎共9074注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎7注獲得，每注可得10萬元。

第106000234期今彩539中獎號碼為：「01、04、06、27、38」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共161注獲得，每注可得2萬元；參獎共5727注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5568注獲得，每注可獲得50元。

第106000234期39樂合彩中獎號碼為「01、04、06、27、38」，四合2注中，每注可得21萬2500元；三合共107注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4934注中獎，每注可得1125元。

第106000234期3星彩中獎號碼為「957」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000234期4星彩中獎號碼為「2157」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」