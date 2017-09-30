北投鄰里防災逗「震」來 消防四大隊中秋防災宣導

2017-09-30 22:38

［記者陳恩惠／台北報導］中秋節即將到來，台北市消防局第四救災救護大隊為了深入里、鄰防災宣導，建立安全安心社區，今天晚間特地與北市北投區榮光里辦公處，在北市石牌路一段的榮光公園舉辦「里鄰防災逗『震』來 榮光饗宴慶中秋」社區防災宣導活動，寓教於樂的防災宣導，北投地區的居民熱情響應，逗陣來學習地震應變等防災常識，個個玩得不亦樂乎。

消防局說，1999年9月21日台灣中部發生芮氏規模7.3的強烈地震，造成重大人員傷亡及損失，因此，中央特訂9月21日為「國家防災日」，全國各縣市政府在9月也展開一連串以地震為主軸的相關防災系列活動，藉此提升全民防災意識及應變能力。

今晚的活動現場不僅有精采舞臺表演節目，還有防災知識有獎徵答，在防災闖關遊戲中設有「抗震作夥來」、「好膽恁就來」、「住宅保命神器」、「用電安全一把罩」、「真！火場VR體驗」、「消防小尖兵救援隊」等創意防災宣導攤位。

消防局說，現場還有「震當防衛-逃生Go！Go！Go！」、「救心巴士」、「防火宣導車」、「地震體驗車」等，提供民眾現場體驗、學習，完成闖關集點，還可以得到精美紀念品喔！期望藉由社區防災宣導，藉寓教於樂體驗過程，將正確防災觀念深植民眾日常生活中。