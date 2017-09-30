台大濺血案》統促黨、學生互告 10嫌1人未到案

2017-09-30 19:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警專案小組偵辦「台大濺血事件」，全案初步暫告一段落。中華統一促黨成員及抗議學生雙方互相提出刑事告訴，目前涉違法計有胡大剛等9人、學生李柏璋，共計10人，其中9人已到案，尚未到案的藍姓男子，警方已在9月25日寄發通知書，通知對方10月2日到案說明。

北市警專案小組指出，警方是經清查網路、新聞、廠商提供，及台大校園內外監視器畫面，共取得80段影像，過濾出犯嫌共計10人、目擊指證證人7人，均依法通知到案說明，釐清案情。

警方說，9月24日台灣大學田徑場舉辦「2017中國新歌聲─上海、台北音樂節」，現場爆發抗議事件，衍生特定政治立場團體與學生流血衝突的治安事件。

北市警察局組成專案小組偵辦，針對在台灣大學綜合體育館辛亥路側人行道上，發生的違法、違序事件，24日即查辦涉嫌持甩棍打人的胡大剛到案說明，並於翌日約談張瑋、汪建成、王啟繽、林紹哲等4人到案說明，移送台北地檢署複訊後，分別以10萬至25萬元交保。

警方隨後根據蒐集取得的80段影像，再過濾出5名涉案嫌疑人和7證人，均在4日內完成傳喚說明，目前僅有藍姓涉嫌人，被警方要求在10月3日到案。

警方同時經聯繫演唱會廠商「幕婕塔公司」負責人與志工總召集人，均表示不願意對任何個人及團體提出告訴。

警方再經聯繫台灣大學，台大方面表示，財產、設備未有損壞、人員未有受傷，也不提出告訴。

市警局說，針對當天抗議破壞物品及人員受傷等違序事件，後續警方將會另依社會秩序維護法裁處。