玖壹壹躺槍…男盜logo製毒咖啡包 殭屍浴鹽加阿華田

2017-09-30 20:15

〔記者陳建志／台中報導〕經商失敗的嘉義市蘇姓男子，涉嫌以俗稱「殭屍浴鹽」的二級毒品甲卡西酮為原料，混入阿華田包裝成毒咖啡，外包裝甚至盜用當紅的本土嘻哈天團「玖壹壹」logo，每包市價可賣500元起跳，疑似以潮牌攬客。警方28日登門查緝，起獲「911」包裝毒咖啡包50包，甲卡西酮原料13包，蘇男否認販毒，供稱只是自己使用，警方訊後將他和曾姓女友以毒品罪嫌移送法辦。

台中市警局第4分局日前接獲線報，蘇姓男子（40歲）暗中製作毒咖啡，前天持搜索票，到蘇男嘉義市租屋處搜索，查獲重達344.8公克的2級毒品甲卡西酮原料13包，以及「玖壹壹」logo毒咖啡成品50包（重327.2公克），還有印上「玖壹壹」logo的毒咖啡空袋1460個等證物。

警方還在客廳、臥房、頂樓及車庫起出小惡魔咖啡包、大麻種籽120顆、一粒眠粉末1包、電子磅秤2台、封口機1部、阿華田摻混物2罐等證物，整棟房子彷彿大毒窟。

警方說，調查發現，蘇男以2級毒品甲卡西酮為原料製毒，為了沖淡甲卡西酮的苦味，混入適當比例的阿華田調味，再自行分裝、封口製成毒咖啡包，以「玖壹壹」當logo還是第一次看到，每包毒咖啡市價可賣到500到1000元，研判蘇男想以潮牌區隔市場，增加銷售業績。

不過，蘇男供稱，投資失利心情不好想輕生，才會喝毒咖啡讓自己放鬆，每次飲用毒品後，就會聆聽「玖壹壹」的歌曲助興，才會突發奇想以「玖壹壹」當包裝logo。他聲稱毒咖啡都是自己飲用，沒有對外販售。同居的曾姓女友雖承認吸毒，但否認製毒、販售，警方訊後將2人依毒品罪嫌移送法辦。

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