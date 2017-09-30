她酒醉被性侵 豬男友睡在旁渾然不知

2017-09-30 18:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的女子琪琪（化名）與賀姓男友人、鄭姓男友深夜飲酒Ｋ歌，結束後，賀男開車載酒醉的琪琪與鄭男回鄭住處，一進屋琪琪與鄭男就倒頭睡死，賀男卻趁機對琪琪上下其手，摸胸又指侵，琪琪感到下體有異物插入，卻累到喊不出聲，只好撞男友身體求助，但鄭男卻睡得跟豬一樣、不省人事，新北地檢署今依乘機性交罪嫌起訴賀男。

起訴指出，去年1月15日晚間8時許，23歲賀男、琪琪與鄭男一起到KTV唱歌喝酒，翌日凌晨1時許散場，賀男載琪琪與鄭男回到鄭位於新北三峽住處，一到家，琪琪與鄭男躺床就睡，賀男見琪琪喝醉，先在她耳邊嘀咕「我心情不好」，然後伸出鹹豬手摸琪琪的胸及下體，接著對她指侵得逞。

琪琪睡夢中感覺到有人在「弄她」，揮手撥開賀男的手，因累到叫不出聲，只好用身體撞睡在身旁的鄭男求助，未料男友卻睡死了，完全沒反應，翌日上午，琪琪質問賀男，賀男一開始否認後坦承指侵，琪琪憤而提告。

鄭男證稱，當晚睡覺時感覺一直有人撞他，但他平常要設多個鬧鐘才會被叫醒，且女友有向他哭訴，賀男當晚有要求跟她發生性行為被拒，後來她就睡著了，談及此事，女友難過地說：「我變髒了」。

庭訊時，賀男堅稱兩人是合意的，懷疑自己被仙人跳，但檢方檢視兩人LINE通話紀錄，發現賀男有道歉求原諒，承認性侵被害人，雙方還曾試圖和解，最後金額沒談攏破局，且案發後被害人出現憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力症候群，檢方因此不採信賀男供詞。

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