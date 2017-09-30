惡鄰占公設求償55萬 女子僅獲賠82元 原因是...

2017-09-30 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕社區大樓住戶的吳姓女子，不滿她的鄰居「阿莉」占用8平方公尺的公設來曬衣服、擺鞋架，經民事訴訟請求拆除歸還獲判勝訴、並求償55萬餘元。但法官查出該案並非全體大樓住民共同求償、而為吳女單人，所以依其土地應有之2千分之23，判決「阿莉」需賠償82元。

據《聯合報》報導，吳女指控鄰居「阿莉」從82年起就私自加蓋違建，占用社區公設4平方公尺做為曬衣場、另外4平方公尺擺鞋架，經吳女提民事訴訟後，法官判決其須拆除地上物、將鞋架移除，已於今年3月1日點交完畢。

但吳女指控，「阿莉」根本沒有將判決當一回事，只要遇到執行拆除時就把地上物搬離、法院確認後又移回原地；還放了一堆花花草草讓其他人行走不便，甚至有人因她的澆花水滑倒。吳女遂提起民事損害賠償，包括租金減損34萬8480元、工作損失7500元、精神慰撫金20萬元，共計55萬5980元。

對此，法官雖理解吳女長期訴訟纏身，致使精神耗弱、工作不順，但「阿莉」所觸犯的無權占有行為並不涉及人格法益，所以不能請求精神慰撫金。且「阿莉」占有之公設8平方公尺，每平方公尺的公告地價為7194元、年息5%，吳女1人分得之比率為2千分之23。法官依其比率判處「阿莉」需返還吳女自103年9月10日起至106年3月1日止，共2年172天之損失，共計82元。