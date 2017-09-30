馬英九洩密案北檢上訴 高院今分案抽籤

2017-09-30 17:45

〔記者項程鎮／台北報導〕前總統馬英九被控在2013年引爆「9月政爭」的洩密、教唆洩密案，台北地院上月判決馬英九無罪，北檢認為法官誤解憲法賦予總統的「院際調解權」，破壞權力分立，提起上訴，高等法院下午抽籤選出合議庭，結果資深法官許文章中籤擔任受命法官，依高院刑事庭合議庭組織表，本案審判長為庭長江振義，陪席法官潘翠雪。

法界人士指出，許文章為司訓所20期結業的資深法官，東吳大學法律系畢業、海洋大學法律碩士，曾任宜蘭地院庭長，法界風評一般，審判長江振義是司訓所30期結業，曾調任司法院和最高法院辦事，法界歷練豐富，一般認為他法律判斷相當有見地，潘翠雪司訓所第33期結業，風評不差。

台北地檢署起訴書指出，2013年8月31日時任檢察總長黃世銘向馬英九報告前立法院長王金平等人司法關說疑案後，馬為政局安排，遂洩露偵查秘密給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，9月4日又教唆黃世銘去向江宜樺洩密，馬英九去年卸任總統後，免除刑事豁免權，北檢今年3月14日起訴馬。

北院認為，總統有憲法44條賦予的「權限爭議處理權」，處理院與院的爭執；其次為檢方舉證不足，未能證明馬英九教唆黃世銘向江宜樺洩密的意圖與意思表示，因此判無罪。