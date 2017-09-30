生理期與2男拼酒 妙齡女仍遭撿屍性侵

2017-09-30 17:10

〔記者謝君臨／台北報導〕輕熟女小如（化名）3年前應友人之邀，與2名來自中國、以觀光名義來台的男子聚餐，而後隨2男至下榻飯店續攤，小如疑自恃「那個來」，對方應不敢對她有非分之想，喝得爛醉，不料醒來卻全身赤裸，2男均已不知所蹤，警方日前逮獲其中一名林姓男子，比對檢體DNA證實他涉乘機性交罪犯行，台北地檢署今將他起訴，並對另名中籍男子發布通緝。

檢警調查，103年年底，30多歲小如應同事的中籍配偶邀約，與2名來自中國、以觀光名義來台的男子共進晚餐，眾人一陣酒酣耳熱後，小如同事先行離去，中籍男子即以「我們住在飯店就在西門町附近」為由，邀約小如前往同歡，小如疑自恃適逢生理期，對方應不敢對她有非分之想，隨2男前往飯店續攤，繼續喝酒聊天，而後醉得不省人事。

翌日下午1時許，小如昏沉醒轉，發現自己竟全身赤裸，2名中籍男子早已不知所蹤，懷疑自己遭到性侵，痛哭失聲，不顧自己沒穿衣服就跑出房外，被飯店清潔人員發現，趕緊帶她前往著衣；事後，小如通報家人並前往派出所報案，控告2名中籍男子涉嫌在酒裡下藥，趁她意識不清時對她強制性交得逞。

警方調閱監視器畫面，發現2男當晚分別入住相鄰房間，深夜時，2男還在不同房間內穿梭，小如最後是在林男房內醉得不省人事，案發後隔天上午，其中1名中籍男子先行離去，快到中午時，林男也離開，丟下小如1人在房內。

警方根據入住名單掌握2人身分，但2男早已逃逸無蹤，北檢對2男發布通緝；日前，涉案的林男被警方逮獲，移送北檢偵辦。

庭訊時，林男矢口否認犯行，聲稱不知自己被通緝，都住在台灣親友家；檢察官將林男檢體送驗，發現與小如下體採集到的檢體DNA相符，認定林男確涉強制性交犯行，將他起訴；至於小如懷疑遭2男在酒裡下藥部分，經抽血檢驗，只發現高濃度酒精，並無其他毒物反應，因此並不構成加重強制性交罪。

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