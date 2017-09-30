10刀刺死前女友 殺人罪起訴

2017-09-30 16:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕35歲的吳姓男子不滿陳姓前女友避不見面，竟持2把摺疊刀闖進陳女上班的預售屋銷售中心砍殺陳女10刀，陳女負傷逃跑至附近的加油站求助，吳男還追趕上前想再補刀，並與趕抵現場的警察進行對峙，以致於延誤陳女送醫時間而不治，新北地檢署今依殺人罪嫌將吳男起訴。

警方調查，吳男與從事預售屋代銷業務的陳女交往一年多，去年7月戀情告終，陳女避不見面還封鎖對方的LINE，去年8月19日，吳男又撥打電話找陳女，但對方一整天未接電話，氣得打電話到陳女的上班地點嗆聲：「有種別走，不會放過你！」陳女也不干示弱，回嗆要報警抓人。

起訴指出，去年8月20日凌晨，吳男帶著2把折疊刀從住處騎機車到陳女上班的新北新莊中正路的銷售中心，一進門後2人發生激烈口角，吳男突拔出預藏的摺疊刀，朝陳女的背、胸猛刺10刀，陳女的劉姓同事上前勸阻，腹部也遭劃傷。

陳女遭砍後嚇得奪門而出，跑到隔壁加油站求救，但跑了不到50公尺就因體力不支倒在加油站的停車場，吳男竟還想再補刀刺陳女，警方獲報後趕抵現場將吳男團團包圍，吳男持刀自殘，最後被優勢警力壓制逮捕，陳女因肺葉遭刺穿加上延誤送醫時間而身亡。

吳男到案後坦承殺人，供稱因陳女與他分手，他一時情緒失控才殺人，檢方依其自白與現場監視器畫面，認定吳男預謀殺人，今將他起訴。