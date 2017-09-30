睡姿太撩人？大膽竊賊不顧男友睡旁邊 不偷竊改劫色

2017-09-30 15:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市簡姓男子潛入女子小芳的租屋處想偷竊，卻見小芳睡姿撩人，起了色慾的他放棄偷竊，不顧小芳的男朋友睡在身旁，以手指頭用力摳小芳的下體逞慾，小芳嚇醒後高聲尖叫，簡男趕緊跑離現場，監視器拍到他奔跑的畫面，事隔2年，簡男因竊盜通緝被捕，他對犯行一概否認，卻又無法解釋他為何奔跑逃離現場，台中地院依乘機猥褻罪處8月徒刑。

判決書指出，小芳（化名）與男朋友在2013年8月25日凌晨，於租屋處共眠，清晨4時許，小芳下體一陣疼痛而驚醒，她看見床尾坐著一個男人，手持手電筒照射探視，小芳一度誤認是男朋友，卻又驚見男友睡在身邊熟睡，才驚覺是竊賊入侵，嚇得高聲尖叫，男友驚醒起身追逐竊賊，但並未追到，警方獲報之後，調閱小芳租屋處騎樓的監視器，發現竊賊走路進入騎樓，卻是奔跑離開騎樓。

事隔約1年後，警方發現小芳租屋處附近社區，在2014年7月被宵小入侵行竊，竊賊與侵犯小芳的人外表相當類似，懷疑這全是簡姓竊賊所為，但卻找不到簡男，地檢署發佈竊盜通緝後又過了1年餘，簡男於2015年9月底被逮捕，不過，簡男全盤否認涉案，他辯稱是小芳租屋處騎樓下有廢棄物，他想撿拾而進入騎樓，至於他為何奔跑離開騎樓，他說「我沒有辦法回答」。

小芳告訴檢察官，「我覺得簡男很可惡的一點，他為何偷完東西還會坐在我的床邊，我很害怕」，台中地院認為，小芳與男友雖無法正確指認竊賊的外貌，也沒有指紋、基因等其他證據顯示簡男涉案，但簡男無法解釋監視器拍到他奔跑逃逸的畫面，可認定簡男犯下這起乘機猥褻案，據此判處8月徒刑，可以上訴。