殺警主嫌一鞠躬 被害刑警氣憤難平

2017-09-30 15:14

〔記者項程鎮／台北報導〕北市信義區夜店殺警案，高等法院中午辯結，主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦在庭訊最後從座位起立，各向被害刑警薛貞國及家屬一鞠躬，被害刑警莊瑞源則氣憤難平表示，他因此案背負害死同事薛貞國的罪名，還被台北地檢署分案調查監聽他和業者有無瓜葛，誰能還他公道？薛妻則指「每個人（被告）都有罪！都有責任！」

上午開庭時，曾威豪、劉芯彤夫婦等70多名被告皆出庭，萬少丞則因昨天已答辯過而未出庭，曾威豪、劉芯彤等人都聲稱對薛貞國及家屬感到愧疚，曾、劉兩人還向薛貞國家屬鞠躬致歉，劉芯彤語帶哽咽，表示未來會盡全力補償薛貞國家屬，曾的律師表示已達成和解並協議賠償500萬元，目前已支付290萬元、剩下210萬元也會按月給付。

薛貞國妻子哽咽表示，希望判決結果能讓熱愛警察工作的丈夫「走得清清楚楚、明明白白！」薛妻強調事發的夜店大廳「不到法庭的一半大」，被告們說聽不見薛表明警察身分，「卻聽得到他罵髒話」，被告們又辯稱沒預謀襲警，「卻把薛貞國活活打死！」

刑警莊瑞源表示，當時他被打趴在地上至少15秒，事後媒體影射他和夜店業者有瓜葛，北檢還分案把他列入通訊監察對象，本案是因夜店發生衝突，他找薛貞國到場支援，不料薛被打死，讓他3年來背負害死同事的罪名，他仍堅信「黑就是黑、白就是白」，歡迎大家可去信義分局調查他的風評。

這件店殺警案發生在103年9月13日凌晨，曾威豪及當時的女友劉芯彤在台北市信義區ATT 4 FUN夜店「SPARK」，與夜店安管起衝突，劉打電話找蕭叡鴻通報撂人，休假中接獲通知的薛貞國偕同警員莊瑞源一起到現場排解，薛貞國竟遭亂拳及紅絨柱痛毆致死，一審台北地院將主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦各判8年半及9年徒刑，高院預定12月28日宣判。