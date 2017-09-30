前新黨立委馮滬祥性侵定讞 聲請再審失敗原因出爐

2017-09-30 14:59

〔記者溫于德／台北報導〕前新黨立委馮滬祥被控93年農曆年間，趁家人不在之際，性侵菲籍幫傭得逞；而全案歷經12年審理後，終在去年10月對馮依強制性交罪判刑3年4月定讞並發監執行。但馮今年初獲准保外就醫後，對最高院的判決聲請再審遭駁，提起抗告後仍被依上訴「不符合法定程序（指聲請對象錯誤）」為由，駁回定讞。

全案更六審合議庭認為，被害菲傭若真拿馮的精液塗抹下體，精子應已死亡而無法游到菲傭子宮內被成功採集，因而認定翻供後證詞不足採，認定馮確實對菲傭伸出狼爪。和議庭同時痛批馮事後竟由枕邊人出面為其與被害人商談和解，並找證人作偽證，害得外傭慘遭二度傷害，因而判3年4月刑期，可上訴。

馮之後雖再上訴至最高院，但遭駁回並於去年10月26日發監執行；他之後申請保外就醫獲准，今年1月18日獲准離開監獄。

而據了解，馮日前委由律師對最高院就性侵案聲請再審；但最高院認為，依照刑事訴訟法第426條規定，若對案件聲請再審，須由判決的原審法院管轄，而該案判若已由第三審判決定讞，除非審理該案的終審法官發生刑事訴訟法第420條之規定，即「因該案件犯職務上之罪已經證明者，或因該案件違法失職已受懲戒處分，足以影響原判決者（指法官因職務上犯罪，或審理案件時已違法失職受懲戒，其行為被認定會影響全案判決結果）」情形，否則再審應由二審審理。

而最高院去年駁回馮被控性侵害定讞判決，理由是不符合法定程序，且最高院審理馮上訴之法官並無刑事訴訟法第426條情況，因而認定馮的聲請屬對象錯誤而於法不合，駁回聲請確定。