驚世夫妻？ 妻歇斯底里 夫咆哮急診室 見到警察全變乖

2017-09-30 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市毛姓男子昨天深夜喝醉酒身體不舒服，自行到醫院求診，不料，他的妻子黃女找不到老公，在醫院內歇斯底里，毛男想安撫妻子，要求醫院拔點滴被拒，他竟在急診室內咆哮怒罵醫護「不是人」，院方請警察來處理，令人傻眼的是，警察一抵達，毛男夫妻全都變乖了，警方表示，毛男夫妻行為尚未觸犯法律，且醫院也沒追究，僅給予勸導。

中市警局第二分局文正派出所調查，47歲毛姓男子昨天深夜10時許，因酒後不適到中國醫藥大學附設醫院求診，毛男治療時，其妻黃女因找不到丈夫，情緒失控在現場歇斯底里 ，毛男知道狀況之後，想要安撫太太，身上卻又吊著點滴，請醫護人員拔掉點滴，但醫護人員卻認為醫療尚未完成，貿然拔掉點滴恐會有後遺症而拒絕。

沒想到毛男情緒也跟著失控，質問醫師與護理人員，「我要照顧我老婆，為何不能拔掉（點滴）？」還一度怒罵醫療人員「不是人」，並作勢要毆打醫護人員，院方見狀請員警來處置。

有趣的是，員警一抵達，毛男很快就變乖了，不斷向員警解釋，他只是想拔掉點滴，沒有其他意思；醫院則告訴警方，毛男雖有情緒性的言行，但尚未影響醫療業務的執行，警方也認為尚未觸犯醫療法等相關法律，僅給予毛男勸導。

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