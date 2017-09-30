憂鬱男住院被拒想跳樓 霸氣警察一句話讓他回頭

2017-09-30 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區許姓男子有憂鬱症狀，卻沒有醫院願意讓他住院治療，他心情低落，跑到自家頂樓圍牆外的屋簷，想要跳樓輕生，中市警局三分局立德派出所員警到場安撫，霸氣的告訴許男，可以協助他找醫院治療，「否則就蓋一棟醫院給你住」，許男一聽，顯得相當心動，馬上爬進圍牆內，結束這場鬧劇。

立德派出所警員黃任民、吳祖輝是在本月21日凌晨2時30分接獲許男的兒子報案，指稱許男（42歲）因精神狀況不穩定，揚言要跳樓自殺，警方馳抵現場，發現許男坐在住家頂樓圍牆外之屋簷上，直嚷著要從6樓跳下去，警方先安撫許男情緒，希望許男不要衝動，把問題說出來大家一起解決。

許男娓娓道出，他有憂鬱與恐慌等症狀，另有幻想症，時間已有20年之久，但各醫院都拒絕讓他住院治療，他不希望自己病情發作，讓家人十分擔心，還自認自己沒資格活在世間，乾脆輕生一了百了，警方聽完之後，為了順利救人，霸氣直言，「我們幫你找醫院」，如果醫院再拒收許男，「就蓋一棟醫院給你住」，許男喜出望外，馬上從屋簷爬進圍牆內，隨同警方下樓，在警方的協助之下，許男如願就醫。

許男就醫時表示，自己是警察局列管的毒品人口，都有定期報到驗尿，這段期間感受到警方關懷，十分感謝警方長期以來的關心。

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