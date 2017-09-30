酒駕又超載 自小客車失控撞空屋6傷

2017-09-30 12:34

〔記者李立法／屏東報導〕今天凌晨2點多，20歲翁姓男子駕駛自小客車載著5名友人行經屏東市光復路六塊厝路段時，失控衝撞路旁磚造空屋，造成車上6人分受骨折及不同程度的擦、挫傷，所幸均無大礙，警方發現翁姓駕駛酒測值達0.24毫克，明顯超標，依公共危險罪送辦。

警方調查，肇事自小客車上除翁姓駕駛外，另載有郭、陳、王及2名蔡姓乘客，共6人，明顯超載，因撞擊力道猛烈，整輛自小客車幾乎全毀，房子也被撞倒，磚塊四散，所幸車上6名年輕人除1人腿部骨折，其餘傷勢都不重，研判可能因駕駛不勝酒力才失控釀禍。

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