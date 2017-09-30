籤詩真準！臨時工改造槍械 警方就上門來抓

2017-09-30 12:17

〔記者黃建華／高雄報導〕從事臨時工的楊姓男子，近來趁老婆坐月子不在家，竟在住處改造起槍械，但又擔心被警方發現，日前特別到宫廟拜拜求籤詩卜吉凶，未料籤詩第一句就是「只恐前途明有變」，嚇壞楊男，昨天就遭高市刑大偵四隊與刑事局偵八大隊偵二隊聯手查獲，楊男忍不住驚呼籤詩「真準！」後悔已來不及。

高市刑大偵四隊一個月前接獲線報，得知楊姓男子（39歲）涉嫌在高市大社區非法改造槍械一事，經專案小組蒐證發現，楊男平日從事臨時工，最近確有從網路購買模型槍的情況，研判改造槍械屬實。

警方昨持橋頭地方法院核發搜索票前往楊嫌租屋處搜索，當場查獲鑽床一台、電鑽、迷你電鑽等改造工具一批、子彈半成品（裝飾彈、底火、底火零組件）一批、槍枝零組件（撞針、保險、彈簧等）一批、空氣長槍兩把、安非他命一小瓶（毛重5.15公克

）、玻璃吸食器等證物。

警方另於楊嫌使用車輛內查獲火藥改造手槍兩把、改造子彈成品50顆、掌心雷改造手槍一把、掌心雷子彈6顆、貫通槍管1枝、未貫通槍管5枝等證物。

楊嫌供稱，平時對槍械有興趣，也有在從事生存遊戲活動，對槍械名稱型號零件等如數家珍，從小就嚮往能如同警察執勤時一般攜槍外出，因在網路上看到改造槍枝的相關訊息，遂興起自行研究改造的念頭，槍枝及子彈改造完成後尚未試射即遭警方查獲；兩把空氣長槍則因沒有相關技術不敢改造，僅偶爾會至郊區把玩嘗試射擊鳥類。

警方調查發現，楊嫌並沒有毒品及槍砲案件前科，係因近日工作不順情緒低落，才會向友人取得毒品吸食，他表示第一次碰毒品即遭查獲，相當懊悔，加上妻子甫生育仍在坐月子，遂利用妻子不在的機會將房間設置為兵工廠，同時也是因為近期工作量少，才有時間鑽研槍枝改造技術；楊嫌改造槍械後因內心不安，還向宮廟抽籤以求心安，未料籤詩第一句就是「只恐前途明有變」，沒想到果真被警方查獲，楊男大呼籤詩真準，後悔也來不及了。

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