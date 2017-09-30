違停小解讓10萬元安毒露餡 還吃上販毒官司

2017-09-30 11:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕憋不住尿急，男子張為鈞情急之下，把車違停路旁小解，引來警方側目；想不到這一尿讓他剛花10萬元買來的500多公克安非他命，就這樣露了餡。基隆地檢署認定，張買毒是要分裝稀釋後牟利，今天將張依違反毒品危害防制條例販毒未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，29歲張為鈞去年12月某日晚間10時許，開車途經基隆市安樂區武嶺街尿急，違停在路旁下車小解。

張違停行徑，引來執行酒駕勤務的基隆市警四分局大武崙派出所警員曾逢春、陳煜鏡側目。

陳員上前，眼認出尿尿的男子就是29歲的毒品人口張為鈞，前乘客座位上還有一名25歲的柯姓男子。

張見2警員上前神色慌張，陳員直覺有異，在徵得張同意後臨檢張開的車，果然在前方乘客座腳踏墊下發現一包白色結晶體；經檢測為500.74公克的安非他命。

張稱，毒品是他花了10萬元在台北酒店向綽號大頭的男子購得，還沒用就被抓。

但檢方調查發現，張當天的手機基地台位置都在新北市瑞芳區住處附近，根本沒去過台北市，且毒品純度高達98%，與酒店購得的毒品一般純度都不高，並不相符。

加上，張驗尿結果呈沒有吸毒的陰性反應，也少有安毒前科，因此認定張花10萬元購毒，是要分裝稀釋後販毒牟利，將張依違反毒品危害防制條例移販毒未遂罪嫌起訴。

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