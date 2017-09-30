雄三飛彈誤射案宣判 3官兵分判刑1年2月到2年

2017-09-30 10:20

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄左營軍港金江艦去年7月1日發生雄三飛彈誤射事件，擊中在澎湖海域的翔利昇號漁船，造成船長黃文忠當場死亡、3名船員受傷案。涉案3士官遭檢方以廢弛職務、業務過失致死等罪起訴，高雄地院今天上午宣判，誤射飛彈的中士高嘉俊被判刑1年半、兵器長許博為判刑1年2月、射控士官長陳銘修則判刑2年。

高雄地院上午10點在刑事第四法庭宣判，涉案3名士官並未到庭聆判，庭長葉文博宣判後表示，全案可上訴。

這起飛彈發射事件肇因為，飛彈中士高嘉駿因當天要進行艦測，緊張到睡不著，因此早上打算在正式上場前再演練一遍。根據檢方調查結果發現，當天甲級操演只需模擬1顆飛彈，但對火線負監督保管之責的兵器長許博為，卻將艦上所有火線都交給射控士官長陳銘修，讓陳銘修得以將4隻火線全數接上艦上4枚雄三飛彈，許博為卻又未盡職責指示陳銘修遵守標準安全作業程序，也未在系統處於「作戰模式」的狀態下全程在場督導，有廢弛職務釀成災害罪嫌。

而陳銘修將飛彈全數裝上火線，又選擇「作戰模式」後，明知只有第1、2號飛彈裝有測試訓練器（即TTS），第3、4號飛彈則處於「實彈」狀態，隨時可以發射，卻在完成排除面板故障並測試飛彈迴路完畢後，擅自離開崗位向副艦長報告，獨留飛彈中士高嘉駿一人在戰情室演練，也涉有廢弛職務釀成災害罪嫌。

高嘉駿則未注意當時系統仍在作戰模式，且火線已經接上飛彈，又誤選發射模式為第1、3號飛彈的「雙發模式」，導致沒有TTS阻擋的第3號飛彈離開箱組發射，擊中在澎湖海域的翔利昇號漁船，船長黃文忠當場死亡，3名船員受傷，雄三飛彈也落海而損壞、喪失原有武器效用，涉有業務過失致死、業務過失傷害罪等罪嫌。