硬拗！ 女子醫院揮刀叫囂 辯稱削水果順便揮舞

2017-09-30 09:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣一名謝姓女子，因病住在羅東博愛醫院病房裡，但因與臨床蕭姓看護發生爭執，不願讓蕭離開病房，遭醫院護理人員制止，沒想到謝女竟持水果刀向護理人員揮舞，並咆哮「會怕就好」，法院審理時她還辯稱，揮刀是削水果時順手揮的，沒針對任何人，但不被法院採信，遭判拘役40日。

判決指出，謝姓女子去年9月因病住在羅東博愛醫院的腫瘤大樓病房裡，因與同房臨床的蕭姓看護發生爭執，院方將蕭與他看護的病患，遷移至其他病房，不過，搬遷過程中，蕭姓看護打算回到原病房拿取物品時，卻遭到謝女阻止，將房門鎖住不讓蕭入內。

醫院護理人員知悉後前往開鎖，並要求謝女不得再將病房上鎖，沒想到謝竟因此心生不滿，持水果刀朝護理人員揮舞，並大聲咆哮「會怕就好」，所幸經警方到場處理後，全案安全落幕。

謝女於法院審理時，否認犯行，她辯稱，當時拿水果刀是要削水果，病房門剛好打開，她才順勢揮舞其右手之水果刀，並未傷害到任何人。

但法官認為，被告持水果刀朝該護理師揮舞，護理人員見狀害怕而逃離現場，被告隨即說出「會怕就好」等，經當事人警詢及偵查中證述綦詳，並有現場監視器錄影光碟1片及翻拍相片4紙在卷可證，被告所辯是卸責之詞，全案依違反醫療法，判謝女拘役40日，可易科罰金4萬元。