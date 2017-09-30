保大盤檢違停 意外查獲罕見土耳其衝鋒手槍

2017-09-30 09:00

〔記者黃建華／高雄報導〕黑道軍火越來越精良！高市保大特勤中隊警員邱瓊志、張岳庭2人，昨深夜11時巡邏時，在苓雅區自強與新光路口，盤查一部併排違停汽車時，從張嫌起獲罕見土耳其製ZORAKI925迷你衝鋒手槍1把、長短彈匣2個、子彈12發、海洛因1包（重約1.9公克）、安非他命1包（約1.2公克），另查獲陳姓同夥持有毒咖啡包2包（內含MDMA、k他命約5.8公克），依槍砲、毒品等罪送辦。

警方表示，於上述時、地發現一部自小客車併排違停，引擎發動中，警方深覺可疑，請車內人員下車接受盤查，經警方請張嫌提供證件時，張嫌原本說證件放於車內，突然又謊稱沒帶證件出門，惟警方於副駕駛座旁發現張嫌所攜帶的黑色皮包一只，請張嫌配合將黑色皮包開啟供警方檢視時，發現內有疑似槍枝1把，經取出後為罕見土耳其制式

ZORAKI925自動手槍，槍支內短匣裝有5發子彈，另一只長匣裝有7發子彈，該把手槍又有衝鋒槍性能，號稱小烏茲衝鋒槍，之前也曾出現在電影「湄公河行動」，主角彭于晏也拿過，5秒就可擊發26發子彈，威力驚人；並於袋內查獲海洛因1包及安非他命1包；另亦於陳嫌皮包內查獲咖啡包2包（內含MDMA、愷他命約5.8公克）及79萬7千元。

張嫌（33歲）及陳嫌（25歲）從事土木工程，2人均有毒品前科，張嫌自稱攜帶的槍枝是朋友所寄放，全案將繼續深入調查，並依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。