9/29 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜

2017-09-29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月29日）開獎的第106000082期大樂透，頭獎摃龜；第106000233期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000082期大樂透中獎號碼為：「03、14、16、21、33、36，特別號：20」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共35注獲得，每注可得4萬3753元；肆獎共61注獲得，每注可得1萬6138元；伍獎共1655注獲得，每注可得2000元；陸獎共2030注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬449注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8732注獲得，每注可得400元。

第106000082期49樂合彩中獎號碼為「03、14、16、21、33、36」，四合共13注中獎，每注可得20萬元；三合共154注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4015注中獎，每注可得1250元。

第106000233期今彩539中獎號碼為「02、04、08、13、23」，頭獎摃龜；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共5834注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4809注獲得，每注可獲得50元。

第106000233期39樂合彩中獎號碼為「02、04、08、13、23」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共90注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4200注中獎，每注可得1125元。

第106000233期3星彩中獎號碼為「938」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000233期4星彩中獎號碼為「1243」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」