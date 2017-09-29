兄弟爭房產反目 男子駕車撞飛弟弟夫妻

2017-09-29 21:36

［記者陳恩惠／台北報導］台北市男子吳憶建因家產問題與弟弟失和，6年前雙雙鬧上法院，法院去年強制執行時，吳男抱瓦斯桶抗議，又企圖潑汽油遭送辦，本月27日下午，兄弟倆開完庭離開，吳男到弟弟家埋伏，行經北市興隆路三段112巷時，見弟弟及弟媳返家，竟駕車高速正面衝撞他們，弟及弟媳重傷送醫，台北市文山二分局興隆派出所據報，今午發現吳嫌行蹤，吳竟向上前攔查的員警潑灑汽油、企圖點燃打火機，當場遭制伏，吳落網時情緒激動，不斷高喊「司法不公！」訊後依殺人未遂、公共危險及妨害公務等罪送辦。

警方說，吳母2011年過世，留下興隆路三段的房子給兄弟倆，房子登記在吳憶建名下，但因他經商失敗，弟弟將房子貸款替他還債，還買下另一半的產權，事後他卻翻臉不認帳，兄弟倆為此反目，弟弟隨即持還款證明及房屋買賣契約書訴諸法律，向法院聲請強制執行，法官依照相關證據，將房子判還給弟弟；去年10月間，行政執行署執行官前往點交，吳嫌反鎖在屋內抱瓦斯桶鬧自殺，協議延後3個月再點交，但吳嫌竟然又潑汽油抵抗，當場遭逮送辦。

警方說，本月27日下午3時，兄弟倆又為了房產官司到法院開庭，67歲吳憶建出庭後，疑似心有不甘，駕車到61歲弟弟家附近埋伏，行經北市興隆路三段112巷前，發現弟弟與弟媳走在路上，竟故意駕車由正面高速衝撞，弟弟閃躲及時受有挫傷，弟媳當場被撞飛10餘公尺外，造成四肢及頭部重創。

吳嫌棄車逃逸後，今天下午2時警方發現吳嫌現身在弟弟及弟媳所住的萬芳醫院周邊，興隆所副所長馮世辰趕抵，見吳嫌搭計程車逃逸，馮員一路追緝，直到興隆路三段將車攔下，上前盤查吳嫌時，吳竟然手持2公升的汽油朝馮員潑灑，扭打時一度企圖點燃打火機，所幸及時制伏逮捕。