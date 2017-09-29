紙片人餓死案》妹澄清未遺棄姊 痛心連失兩至親

2017-09-29 22:03

〔記者王捷／台南報導〕台南發生紙片人在家活活餓死命案，死者謝姓女子涉嫌超商竊案，警方登門時拘提時，才發現她瘦到不成人形，早已身亡。案發後消息走露，部分媒體指控，謝女胞妹遺棄姊姊，讓她活活餓死，經撫慰勸說後，謝女胞妹接受採訪，哽咽說，她3個月來送走母親、姊姊兩個家人，從來沒人幫過她，也從來沒人問過她的感受，她根本沒有遺棄姊姊，她知道記者有截稿壓力，但看到新聞以後，真想從5樓跳下去！

謝女說，姊姊長她3歲，兩人都是40多歲的人。她17歲那年，父親過世，留下母親與姊妹兩人住在5樓舊公寓，她是學會計的，姊姊是學服裝的，畢業後起初兩人都有工作，大概10年多前胞姊失業，不久她也失業，只剩母親還在做幫傭維持家計。

雖然謝家開銷不大，但家計仍無法維持，靠這間舊公寓二胎貸款，問到為何姊妹倆在失業後都沒再找工作？謝女稱，是因為只有高中學歷，加上失業時已有年紀，因此才沒有找到適合的工作。

豈料，謝母在今年6月往生， 她發現謝母在床上往生，難過的替母親辦後事，但謝姓姊妹又沒有工作，家庭經濟陷入困境，這時她才開始找工作；但一邊辦喪事、一邊找工作不容易，這時姊姊行徑越來越奇怪，獨自躲在家裡頂樓的加蓋房間，足不出戶，她好幾次敲門，都得不到回應，想拿鑰匙開門，才發現姊姊把自己鎖在房內。

謝女說，母親去世、姊姊變調，事情一下子接踵而來，人生突然變得一團糟，整個家族只剩下她一人，她又單身根本不曉得該怎麼辦，今天晚間看到報導，指控她遺棄胞姊，讓她很想一躍而下一了百了。她知道記者可能有截稿的壓力，但只憑幾張圖片就看圖說故事，她還沒照到工作，也沒有男友，簡直是毀了她後半輩子的人生。

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