阿帕契案外案 名嘴怒罵「不要臉的將領」判拘30日

2017-09-29 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕前年藝人李蒨蓉和陸軍航特部601旅阿帕契合照事件，當時指揮部副司令潘家予召開記者會說明，名嘴張友驊認為他掩蓋事實，痛罵潘是「不要臉的將領」。今天（29日）台北地院依公然侮辱罪判決張友驊拘役30日。

綜合媒體報導，張友驊前年、去年分別透過媒體和在法庭上痛罵潘家宇「是非常不要臉的將領」，遭檢方起訴。法院審理時張友驊辯稱不是在罵潘家宇個人，而是罵他所代表的官方。

不過法官認為，張友驊是資深媒體人，僅因個人揣測即以輕蔑言詞2度辱罵潘，合併判決拘役30日，可易科罰金。全案仍可上訴。