只剩皮包骨…女在家活活餓死 妹住樓下不知情

2017-09-29 21:17

〔記者王捷／台南報導〕台南市發生一件令人哀慟的命案。42歲謝姓女子涉嫌到超商偷食物，因為遲遲未到案，警方到謝家拘提謝女，謝女胞妹聲稱，姊姊住在頂樓加蓋的房間裡，警方敲門卻無人回應，破門而入赫然發現，謝女瘦得不成人形，早已失去呼吸心跳，生前疑似餓到受不了，吞醬油充飢，胞妹得知後腳軟掩面痛哭，痛心說，她3個月來送走母親與胞姊，不曉得該怎麼辦！

偷超商食物 警破門拘提才發現屍體

警方循線調閱謝女犯案紀錄，發現謝女在7月與8月間犯下兩次竊案，謝女都是拿著大手提袋，到超商把食物裝進袋子裡偷走，總共得手將近百項商品，第一次偷走41項價值3858元、第二次則是偷走52項5145元，清一色是微波食品、飲料、肉乾、麵包等食物。

起初，警方要到謝家拘提時，謝女胞供稱，胞姊住在公寓6樓加蓋，警方擔心一個人去，面對女竊嫌不方便，又返回偵查隊請求支援，直到28日下午6點左右才回到現場，但沒人應門，從窗外看見謝女倒在床上，破門才發現謝女已經氣絕身亡，初步判斷死亡時間沒有超過3天。

疑似啃老族 母扛生計6月時已往生

謝女胞妹得知噩耗，掩面痛哭，她說，母親今年6月往生，姊姊開始偷她家裡的錢與物品，之後她才得知姊姊也在超商偷東西，覺得姊姊可能有問題，想帶她去就醫，但姊姊把自己關在房間裡，她一點辦法也沒有。

中西區開山里長李基正說，他知道謝家不好過，只有謝母在做幫傭工作負擔家計，去年還是今年開始，謝母因為身體不好，無法挑起經濟重擔，但謝家又不符合低收入戶條件，因此曾經媒合善心團體幫助她們，社區如果有煮飯、煮菜，都會送給謝家。

瘦成紙片人 生前疑吞醬油充飢

警方指出，謝女死亡時，瘦到只剩皮包骨，生前疑似餓到受不了，吞醬油充飢，今天才相驗，詳細死因要等解剖後才能得知。