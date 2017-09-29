夜店殺警案今傳68名被告 高院12/28宣判

2017-09-29 20:31

〔記者楊國文／台北報導〕轟動全國的北市信義區夜店殺警案，檢方已陸續依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆等罪，起訴富少曾威豪等70多人，高等法院今一口氣傳訊68名被告，還安排最大間、「總統等級」的「專一法庭」審理至晚上，主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦都只承認聚眾在場助勢，否認被控傷害致死等犯行，高院明天將加開辯論庭訊，並訂12月28日宣判此案。

今上午9時許，主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦、蕭叡鴻等人陸續到高院報到，進入曾審理前總統陳水扁、馬英九等人的專一法庭等候開庭，其他被告也陸續抵達，因「陣容」龐大，吸引洽公民眾目光，其中較受矚目被告，以曾威豪、劉芯彤這對情侶檔莫屬，分別被判8年半及9年，但2人的感情未因此案生變，劉芯彤去年還替曾威豪產下1女。

台北市警局還派遣轄區中正一分局偵查隊長鄭志誠、率領介壽所員警近20人，在高院重要出入口進行安全戒護工作，防止有任何滋事發生。

高院自下午起進行言詞辯論，至今晚為止，約一半被告已辯結，曾威豪、劉芯彤只承認聚眾在場助勢，否認涉將刑警薛貞國傷害致死罪，而被依傷害致死罪判八年四月的萬少丞委任律師指出，萬少丞雖和夜店安管人員起衝突，但未和薛貞國有肢體接觸，和薛的死無因果關係，請求高院考量萬已和家屬和解，給予緩刑。

這件店殺警案發生在103年9月13日凌晨，曾威豪及當時的女友劉芯彤在台北市信義區ATT 4 FUN夜店「SPARK」，與夜店安管起衝突，劉打電話找蕭叡鴻通報撂人，休假中接獲通知的薛貞國偕同警員莊瑞源一起到現場排解，薛貞國竟遭亂拳及紅絨柱痛毆致死。

曾威豪等被告認為判刑太重、檢方則不服多名被告被輕判，結果全部66名被告均上訴高等法院，另有2名被告隨後亦併案到高院審理。