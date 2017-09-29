工人中午不適請假 下午被發現墜2樓高亡

2017-09-29 18:30

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區一名56歲林姓工人，今天下午4時許，在中和區建八路上的一處工地，疑似身體不適，從23層樓掉落到21樓的防護網，警消到場時，林男已無生命跡象，送醫後宣告不治，目前仍無法確定是因身體不適墜樓還是有其他原因，將報請檢方相驗釐清。

警方調查，林男中午身體不適向工地主任請假，之後就不見人影，直到今下午4時許，工地主任前往23樓巡查時，往下一探才發現林男躺在21樓防護網上，主任立刻呼叫同事將林男搬至1樓，並呼叫救護車，但林男仍回天乏術。