遭料塔閘門夾破頭 混凝土車司機送醫不治

2017-09-29 18:39

〔記者李忠憲／台中報導〕到預拌混凝土廠載運混凝土，竟一去不回！

家住苗栗的64歲詹姓駕駛，昨天（28日）下午開混凝土車到台中市石岡區廣達預拌混凝土廠載運混凝土，出料塔油壓閘門關閉時，竟直接夾住詹男頭部，他大叫一聲「啊」後倒下，趴臥在混凝土車梯架上。出料塔王姓操作員聽到叫聲，出來查看，立刻打119求救。

消防隊人車到場後發現，傷者所在位置與出料塔太接近，救援空間不足，先將混凝土車開出，再從消防車爬上去，拉出已無生命徵象的廖男，放上擔架送衛福部豐原醫院急救。可惜詹男顱骨骨折，傷勢過重，最後仍宣告不治。

詹妻和3名女兒聞訊後趕到醫院，看到好好的人卻成了冰冷屍體，悲傷欲絕。詹妻向警方說，先生身體健康，是個好好先生，幾乎不與人吵架結怨。她懷疑混凝土廠作業流程有問題，才導致先生死亡，希望警方明察秋毫。

出料塔王姓操作員則說，當時聽到慘叫聲，出來看就發現詹男已倒在車上。

台中市勞動檢查處說，經查，死者是遭油壓閘門夾傷頭顱不治，廠區未讓作業危險區域內人員淨空，涉嫌違反職業安全衛生法。出料塔目前已經勒令停工，需等安檢合格後才能繼續作業；若違法明確，將對廠方處3萬至30萬元罰款。

混凝土廠說，廠內經常宣導人員不得在該處停留，發生意外十分遺憾。配合調查，也會協助家屬處理後續慰問、撫卹等問題。

警方說，全案已由地檢署進行調查，若操作員、工廠有過失，將依業務過失致死罪嫌送辦。