好里加在！ 男腰插上彈衝鋒槍 警攔檢迅速壓制

2017-09-29 18:04

［記者陳恩惠／台北報導］有毒品前科的許姓男子，昨天下午騎車行經北市松山區，在麥帥一橋的上橋引道附近，遇到台北市保安大隊正在路邊攔檢，許嫌神色驚慌瞪著員警的樣子，及攔下後支吾其詞的反應，讓警方直覺有異，正欲進一步盤查時，他竟企圖催油門想逃不成，於是棄車逃逸，警匪追逐數公尺將他制伏，搜身驚見許嫌腰際竟然插著1把已上彈的衝鋒槍，只要拉滑套就能擊發，員警見狀暗呼「好里加在！」

許嫌落網後供稱，這把土耳其制式ZORAKI925全自動衝鋒手槍（含彈匣1個、15顆子彈），是名日前過世的故友1年多前寄放的，他見友人已逝，擔心這把槍放在家裡會出問題，幾經考慮準備將槍彈一併丟入基隆河滅證，沒想到大熱天出門，半途竟然遇上臨檢，反而惹禍上身，讓他後悔不已，警訊後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

北市保大三中隊小隊長林秉紳，昨天下午4時10分，率警員陳泳翰、廖三惠及于琦等4人，站在北市松山區松河街2號前執行路檢勤務，發現23歲的許嫌騎車經過，因神色異常緊張，於是請他下車受檢。

當員警詢問身分、年籍資料時，他卻支吾其詞，突然發動機車引擎，企圖狂催油門想要逃跑，殊不知廖、于2員早有防備，當下立刻控制機車把手，許嫌見無法得逞，索性棄車逃跑，仍難敵敏捷的員警，數公尺之內就被壓制倒地。