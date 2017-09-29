曾參與五股棄屍案 惡煞出獄竟助陣討債擄人

2017-09-29 16:12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名44歲的江姓男子日前向51歲的張姓男子借了5萬元現金，卻被收取高額利息，不滿江男遲未還錢，前日晚間9時許張男撂人找江男算帳，雙方衝突之時，巡邏員警經過制止，最後將一行人帶回偵訊，訊後依妨害自由、重利等罪嫌將張男等4人移送法辦。

警方調查，從事工人的江男今年5月因缺錢花用，拿著友人給的14萬元支票向張男借錢，不料張男獅子大開口，扣除掉3萬多的酒水錢後僅拿5萬元現金給江男，表示一個半月利息3萬多，要求江男6月底兌現支票，但江男不堪重利，遲未還錢，本月27日晚間，張男帶著王、唐、陳等3名友人前往討債，在重新、正義南路口堵到正在停車的江男，開車的王姓友人駕車包夾江男，張男則坐上副駕駛座，質問：「何時要還錢！」

警方表示，張男等人在幹道上公然堵人，還在路旁拉扯車門叫囂，路人見狀紛紛閃避，巡邏員警經過發現江男駕駛的紅色轎車被包夾，還有人拉扯車門，企圖控制方向盤，擔心有押人情事，連忙請求支援，上前制止。

警方控制現場後將5人帶回偵訊，發現助陣的20歲王姓男子有幫派背景，曾涉嫌五股棄屍案，今年8月才出獄，沒想到9月就助陣討債，企圖擄人；但張男等人對於重利、妨害自由、恐嚇等犯行全盤否認，訊後將4人依法送辦。