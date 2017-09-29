假媒婆虛構中油帥哥騙女215萬 遭判刑2年

2017-09-29 16:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕53歲林姓婦人得知呂姓女子渴望結婚，詐稱能介紹任職中油的帥哥「陳士豪」，還分飾兩角，假扮陳男傳訊噓寒問暖、送禮物，讓呂女誤認真命天子出現，再編造陳男「母親住院」、「繳房貸」需錢孔急，呂女連對方照片、聲音都沒見過聽過，就被騙了4年、215萬餘元，高雄地院判林女2年徒刑、緩刑5年。

法官裁定緩刑期間，林女每月須給付呂女（46歲）2萬元，直到給付完和解金200萬元，全案仍可上訴。

據了解，呂女身兼超商店員並到加油站兼差，辛苦賺錢奉養老母親，沒想到，林婦竟利用她渴望婚姻的心情，將她辛苦攢下的積蓄詐光，拿去購買鑽石、黃金項鍊、戒指、名錶等奢侈品，滿足個人私慾。

判決指出，林婦於101年7月間認識呂女，以「麻吉」互稱，得知她單身未婚，認為有機可乘，以「林曉竹」假名向她謊稱丈夫在中油上班，可介紹中油公司內離婚的單身男「陳士豪」，假陳男之名傳訊息交往，還暱稱呂女「老婆」，讓她信以為真。

林婦不斷假藉「陳士豪」之名，以母親住院、繳房貸等理由，每月向呂女詐騙4至8萬元不等，呂女前後被騙215萬2200元，林婦原辯稱向呂女借款，最後坦承詐騙，被害人請求司法官，願與被告附帶條件和解，請求還錢換緩起訴。