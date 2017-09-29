繼父「面露笑容卻沒穿褲子」 猥褻女兒辯蓋被

2017-09-29 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位媽媽帶著女兒小芳再嫁，不料，繼父陳姓男子卻對小芳伸狼爪，在小芳就讀國小時強行猥褻，小芳驚醒還見到陳男面露笑容，卻沒有穿褲子，小芳雖告訴媽媽，媽媽卻束手無策，歷經6年之久，小芳就讀高中時，陳男又企圖強行闖入小芳房間，小芳「情緒大爆發」而報警，陳男卻辯稱是喝醉酒與蓋棉被，沒有猥褻之舉，台中高分院不採信，依對兒童犯乘機猥褻罪判處有期徒刑2年。

判決書指出，小芳（化名）的母親與陳男結婚後，2009年3月間，小芳就讀國小四年級，獨自在臥房入睡時，陳男入侵並伸狼爪撫摸小芳的私處，小芳驚醒後，陳男迅速離開，小芳把此事告訴母親，可能是經濟因素，母親沒有特別作為，僅罵了陳男一頓，陳男宣稱自己喝醉酒，什麼都忘光了。

同年8月間，陳男再度故技重施，小芳驚醒時，見到繼父臉上掛著笑容，卻沒有穿褲子，裸露著生殖器，翌年夏天某夜，陳男帶著全家人到花蓮縣玩，暫宿朋友的住處，他與小芳之間隔著小芳的母親、小芳的妹妹，他卻伸手跨越2人，撫摸小芳的胸部，小芳驚醒後跑到客廳無法入眠，卻不敢告訴媽媽，第一次猥褻後約6年，2015年2月間，小芳已就讀高中，陳男又企圖闖入小芳的房間內，小芳不堪長期的精神壓力而告訴媽媽，媽媽不再沈默，帶著小芳去報警，翌年7月與陳男離婚。

陳男辯稱沒有猥褻之舉，是要幫小芳蓋棉被，不小心碰到小芳，小芳的母親作證說，小芳曾向她反映被猥褻一事，事隔6年之後，小芳打電話給她，「整個情緒大爆發」，指控繼父企圖闖入房間，台中高分院不採信陳男辯詞，並認為陳男惡行嚴重影響小芳的身心健康，依對兒童犯乘機猥褻罪判處有2年徒刑，可再上訴。