男穿性感女內衣褲逛街 警一查...竟是變態「釣客」

2017-09-29 15:38

〔記者吳政峰／台北報導〕釣竿用途多？袁姓男子去年深夜經過李姓女子家門前，見陽台晾了多件性感內衣褲，難忍衝動，改裝釣竿狂勾，4天得手20幾件，數日後，又從附近的舊衣回收箱，勾出60幾件馬甲和女性內衣褲，開心穿上身，然後就被警方抓走了，士林地院依竊盜罪判刑1年8月，可上訴。

判決指出，去年8月起，袁男陸續以改裝的釣竿竊取李女內衣15件、內褲11件、泳衣1件，受害的李女發現貼身衣物越洗越少，驚覺遭竊，報警處理，損失金額高達1萬7500元。

過沒多久，袁男又拿著他的神奇釣竿，到新北汐止弘道街橋頭的舊衣回收箱，朝內勾取64件性感馬甲和女性內衣褲，行為大膽。

10月間，警方發現袁男走路卡卡，形跡可疑予以攔查，赫見他身上穿著3件超冶豔的女性貼身衣著，直覺不單純，赴袁家搜索，起出大量女性內衣褲及安非他命（毒品另案偵辦），袁男支吾其詞，無法自圓其說，終承認都是偷來的。

袁男偷竊成性不學乖，去年11月20日到北市南港火車站天橋下，抽出鐵鎚敲壞一部美利達腳踏車的密碼鎖，隨即騎乘而去，倒楣的車主找不到他的美利達，無奈報警。

法官表示，袁男為累犯，又持鐵槌行竊，嚴重影響社會治安，判他徒刑1年8月，並宣告沒收犯案釣竿。

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