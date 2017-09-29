大學生受邀北監「吃牢飯」 感嘆：自由真可貴

「至善體驗營」學員們模擬台北監獄收容人的新收過程，圖為將物品取下交由管理員。（記者周敏鴻攝）

2017-09-29 15:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部矯正署台北監獄（簡稱北監）首座高樓監獄「至善大樓」新建完工，預計10月2日舉行落成典禮，法務部上午邀請50位大學生、社會人士參加「至善體驗營」活動，讓他們模擬受刑人，從新收調查、入監拍照、進房點名等流程，體驗「吃牢飯」，失去自由的痛苦。

「至善體驗營」學員們模擬台北監獄收容人的新收過程。（記者周敏鴻攝）

銘傳大學心理系學生余曉帆上午與10多位同學，一齊進入北監，換上收容人上衣，將身上的手表、戒指等物品剝下交由管理員保管後，進入檢身區接受檢查，她說，從進入北監那一刻起，做什麼事都要排隊，還得被人呼來喝去，非常不習慣。

「至善體驗營」學員們體驗台北監獄收容人的用餐等生活作息。（記者周敏鴻攝）

參與「至善體驗營」的學員們，之後還排隊拍照、接受新收調查、簡易健康檢查等，並進入工廠參觀收容人工作的環境，再一一排隊領餐盤、打菜，體驗「吃牢飯」的難得經驗，但北監人員說，學員們所吃的午餐，是為了活動另行準備的自助餐，與收容人吃的不相同。

「至善體驗營」學員們體驗台北監獄收容人的生活作息，感嘆自由真可貴。（記者周敏鴻攝）

最後學員們進入各自分配的舍房中，並依照北監的規定，一一盤腿坐在床上，等待管理員點名，體驗收容人一天的生活作息，銘傳大學另一位學生林籽欣說，管理員非常嚴肅，假扮收容人的她們，要發言、有需要都得舉手報備，加上團體生活中幾乎完全沒有隱私與私人時間，讓她充分體會到「自由的可貴」。