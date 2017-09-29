太電案孫道存、胡洪九已發監 將拘提繆竹怡

孫道存發監。（記者羅沛德攝）

2017-09-29 15:13

〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存、前副總兼財務長胡洪九、接任孫道存太電董事長職務的仝清筠、仝的秘書黃靜琳等4人，被控掏空太電200億元案，今天均已向台北地檢署執行科報到發監執行，日前提出醫師診斷證明書，聲請暫緩發監執行的孫道存，今向北檢報到後，檢方不同意其暫緩發監的聲請，4人經人別訊問後，孫、胡2人下午已發監台北監獄。

先前孫道存提出診斷證明書，聲請暫緩發監執行，但檢察官今開庭後，不准其聲請，孫道存等人經人別訊問後，上銬被囚車載至北監執行，孫道存等人入監後，北監會再檢查其身體狀況，評估有無達到不能發監執行的程度，孫道存若身體不適，也可聲請保外就醫。

此案包括孫道存在內共5名被告，分別被最高法院判刑1年6月至14年6月不等；除了被判刑4年4月確定的前副董事長繆竹怡，在法院審理期間即出境未到外，其餘4人今都已如期報到；仝清筠、黃靜琳，都可以易科罰金，中午過後，兩人已到北檢執行科繳交罰金；被問到是否覺得冤枉？仝繳清罰金後，搖頭未受訪。

至於繆竹怡已不在國內，今天也沒向北檢執行科報到發監執行，檢方將對他發出拘票，若拘提未到即發布通緝。

胡洪九發監。（記者羅沛德攝）