硫酸洩漏灼傷消防員 勇消黃騰毅未婚妻不捨

2017-09-29 15:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城燿華電子28日晚間火警，因未告知儲放硫酸等危險物品，造成11名消防帶隊官、消防員灼傷、刺痛等不適，所幸11人經就醫、檢查都已出院修養，因燿華電子疑刻意隱匿儲放危險化學物質，罔顧消防員安危，新北市政府將對燿華求償並聯合稽查有無不法；而後頸灼傷，算是這批消防員中傷勢較「嚴重」的隊員黃騰毅將在年底結婚，未婚妻得知他受傷後感到不捨，黃騰毅也曾在救護時遭毒蟲打傷，但與未婚妻溝通，獲得諒解後，救災救護仍是拚勁十足。

新北市土城區耀華電子公司乙棟廠房4樓，28傍晚發生鼓風機冒火，因6樓頂存放硫酸，大火疑燒破4樓硫酸管線，造成硫酸滴落，腐蝕趕來滅火的消防員防護衣及面罩，造成11位消防員受傷，送醫救治。

32歲的黃騰毅，警專消防科25期畢業，任職約8年，昨天他第二梯次進入火場，當時就被酸性液體滴到，當時他以為是被水滴到，但隨著灼熱感越來越明顯，他與同事陳永生一起撤出廠外，脫下消防衣發現後頸起水泡，陳永生也出現不適，立即沖水除污、送醫。

黃騰毅去年在土城中華路執行救護時，也遭路倒的毒蟲持安全帽揮打，掛彩後仍奮力壓制毒蟲；由於他年底即將結婚，每次受傷未婚妻都很擔心他的安危，但黃騰毅總會安慰她，「我的工作就是救人，難免有危險，但我會更加小心」，獲得未婚妻體諒，2人也決定年底步入紅毯。

一名在場消防員事後不滿說，當時快到現場就聞到刺鼻酸味，但到了現場公司沒有派人指引，也沒人說明存放物質種類及安全注意事項，等於是將消防員的人命置於險境。